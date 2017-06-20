В Северо-западном административном округе снесли последнюю "хрущевку"

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В Северо-Западном округе столицы не осталось ни одной пятиэтажки первого периода индустриального домостроения. Последнюю снесли во вторник.

Территорию вокруг "хрущёвки" оцепили. Сносили аккуратно, при помощи специальных строительных ножниц, отметил "ТВ Центр". Здание просто сложилось "внутрь", а обломки поливали из пожарного гидранта, чтобы не дать пыли разлететься на жилые кварталы по соседству. Всего в Хорошёво-Мнёвниках нужно было снести почти 40 пятиэтажек серии К-7. И вот во вторник от них не осталось и следа. Все жильцы дома уже получили квартиры в новом квартале, в котором будет вся необходимая инфраструктура.

"Это первые этажи нежилых помещений, где предусматриваются социальные объекты, полностью предусматривается обеспечение всеми инженерными коммуникациями, вся инженерия строится новая. Это вопросы, связанные и с благоустройством, это вопросы, связанные с парковочным пространством, которое обеспечивает жителей данного микрорайона", - пояснил первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Сущенко.