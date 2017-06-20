Родившийся в Московском зоопарке слоненок покорил посетителей

Теги: Общество зоопарк животные москва

Ушастый, глазастый и очень любопытный – в Московском зоопарке долгожданное пополнение: в семье слонов родился малыш. Имя ему уже придумали – Филимон. Окреп слонёнок быстро, и во вторник его впервые показали публике. А вот отец своего родного сына пока не видел.

В Московском зоопарке произошла мелодраматическая история, рассказал "ТВ Центр". Публике решили представить Филимона – только что родившегося слонёнка. Вот только папе его еще не показали. Поэтому он очень сильно нервничает.

Дети пытаются подбодрить 37-летнего гиганта по имени Памир. Вроде как, и ребенок у него уже третий, но ведет себя, как в первый раз. Рвётся на женскую половину сутки напролет. Не пускают его сотрудники зоопарка не из вредности. Просто мам и пап у слонов после рождения детенышей держат отдельно. Так что Памир сейчас не ест, не пьет. Тоскует. А посетители зоопарка приходят его поддержать.

А в это время потомство в лице Филимона покорило всех без исключения. Ушастый, глазастый, прыткий и необыкновенно сообразительный слоненок стал украшением вольера. На ножки встал через 10 минут после того, как родился – вопрос выживания. Чуть промедлил – дело плохо. У слонов, как у спартанцев – хилые и немощные не выживают. Но этот оказался не только сильным, но и невероятно любопытным. Так что мама на него не налюбуется, сестра и тетка – пытаются воспитывать. Но пока Филимон всё повторяет за любимой мамой. Велит есть морковь – ест, обсыпать себя травой – пожалуйста. О папе ребенку, похоже, еще не рассказывали. Как и о том, как он с мамой много путешествовал, чуть не попал на Кубу, но оказался в результате именно в Москве.

"С тех пор у нас четыре слона находилось. Два из них как раз и есть пара – Памир и Пипита, которые родили нам маленького слоненка. Есть также сестра их – её зовут Киприида. Мама, сестра и маленький слоненок в одном вольере, а самца вы видите отдельно", - отметила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Уже скоро малыш выйдет на свежий воздух. И встретится-таки с главным. Своим отцом. Вот тогда африканцы и обсудят, где на самом деле родина слонов.

Ольга Стрельцова, Александр Медведев, "ТВ Центр", Москва