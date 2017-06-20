Москвичи пытаются воспользоваться каждым теплым днем в столице

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Переменчивую погоду с ветром и дождём, а также температуру на несколько градусов ниже климатической нормы прогнозируют на ближайшие дни синоптики. По их словам, даже наступление астрономического лета, которое в этом году выпало на 21 июня, не принесёт в столицу тепло. Но несколько солнечных дней погода нам, всё же, подарила. Как только выходит солнце, москвичи тут же спешат на улицу.

Во второй половине июня москвичи наконец-то почувствовали вкус лета. Но подозревают, что это ненадолго, поэтому ловят каждую минуту, отметил "ТВ Центр". Спешат прокатиться с ветерком на самокатах, велосипедах и роликах, заняли места на газонах в парках.

Долгожданные лучи тепла москвичи и гости столицы ловят, как солнечных зайчиков, в каждом удобном месте. В Парке Горького принять воздушные ванны можно с комфортом на больших подушках. Для родителей с детьми – это настоящий летний рай.

Кому-то солнце навеяло романтичное настроение. Для самых смелых хорошая погода – повод выйти на пляж и примерить купальники. Ведь к пляжному дефиле многие готовились всю зиму. Истосковавшиеся по лету жители Подмосковья уже опробовали воду для купания. При этом сотрудники Госадмтехнодзрора продолжают проверять места для отдыха на безопасность. В Солнечногорском районе это уже повторная проверка. Но нарушения до сих пор есть.

"Необходимо будет устранить локальное подтопление на территории игрового комплекса, а также необходимо будет починить и произвести окраску игрового детского оборудования", - рассказал начальник Территориального отдела №5 Госадмтехнадзора Московской области Владимир Киселев.

Этим летом в Подмосковье будет обустроено почти 200 зон для купания и пляжного отдыха, что гораздо больше, чем в прошлом году. Но пока не все из них признаны безопасными.

"Так у нас запрещены к отдыху и купанию два пляжа в городском округе Дубна. Не полностью готовы пляжные зоны, в таких городских округах как Егорьевск, Пушкинский район, Озёра", - пояснила руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Впрочем, для устранения нарушений на пляжах погода еще даст время. После жары в столичный регион снова вернутся кратковременные дожди. Но генеральная репетиция лета сегодня, в середине июня, все же удалось.

Елена Сахно, Александр Ивановский, Кирилл Макаров, "ТВ Центр"