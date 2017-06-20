"Нафтогаз" призвал США ввести санкции против "Северного потока-2"

Теги: сша Экономика нафтогаз украина

Глава "Нафтогаза" Украины Андрей Коболев призвал США ввести санкции против всех компаний, которые прямо или косвенно участвуют в реализации проекта "Северный поток-2". На эти слова украинской стороны уже отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, Киеву следует покупать газ у Норвегии.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв главы "Нафтогаза" Андрея Коболева ввести санкции против всех компаний, которые прямо или косвенно участвуют в реализации проекта "Северный поток-2". По мнению члена Совфеда, Киеву следует покупать газ у Норвегии, о чем он написал в своем Twitter.

Нафтогаз опять что-то там требует. Чем раньше Россия избавится от газового транзита через Украину - тем лучше. Пусть в Норвегии газ покупают — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 июня 2017 г.

Призыв Коболева прозвучал в его интервью американской газете The Wall Street Journal, сообщает ТАСС. По его мнению, данный проект, с точки зрения Киева, "вознаграждает Россию" и угрожает единству Европейского союза, а также представляет собой опасность для Украины.

Коболев добавил, что "Северный поток-2" расширит возможность "Газпрома" "злоупотреблять своим доминирующим положением на газовом рынке Европы". Также он подчеркнул, что любой независимый анализ покажет, что прокладка данного трубопровода направлена против интересов США и против "принципа солидарности Европы".