В столице задержали москвича за избиение гражданина Камеруна

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Полиция задержала 29-летнего москвича, подозреваемого в избиении 34-летнего камерунца. Инцидент произошел в московском метро еще в конце мая на Калужско-Рижской линии столичной подземки.

В Москве задержан подозреваемый в нападении на гражданина Камеруна, которое произошло на Калужско-Рижской линии столичной подземки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанным оказался 29-летний житель города. Его задержали на станции метро "Калужская". В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о побоях. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Инцидент произошел 31 мая 2017 года, но известно о нем стало только 20 июня. Пострадавшим оказался 34-летний гражданин Камеруна. Он работает в ординатуре Российского университета дружбы народов (РУДН). О его состоянии ничего неизвестно.