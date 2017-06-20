Глава Карелии назвал причину трагедии на Ладожском озере

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Безответственное поведение на воде стало причиной трагедии на Ладожском озере, где перевернулась лодка с пятью подростками. Об этом рассказал врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Следователи должны дать оценку действиям подростков.

Трагедия на Ладожском озере, где накануне перевернулась лодка с пятью подростками, произошла из-за легкомысленного поведения детей, передает "Интерфакс" слова врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, трагедия произошла из-за стечения обстоятельств. Четверо юношей отмечали день рождения девушки, затем взяли лодку у родственницы и вышли на открытую воду Ладожского озера. Они были без спасательных жилетов и оказались в непростых погодных условиях. Хозяин лодки передал управление своему другу, но он не справился, и лодка перевернулась.

"Озера у нас непростые - Ладога, Сямозеро - вода в них пресная, холодная, держит плохо, волна тяжелая и короткая. Ребята, которые спаслись, - они доплыли. Это чудо", - добавил врио главы республики.

Парфенчиков уточнил, что удалось спастись хозяину лодки и шкиперу, который управлял лодкой в момент крушения. На данный момент они находятся в больнице с диагнозом "переохлаждение". С ними и родственниками пропавших работают психологи. Следователи должны дать оценку действиям подростков.

Судьба трех подростков остается неизвестной. Спасательная операция до сих пор продолжается. В ней принимают участие водолазы, два вертолета Ми-8, 250 человек и 50 единиц техники. Удалось найти лодку.

По факту крушения лодки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.