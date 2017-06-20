На встречах глав управ районов Москвы обсудят итоги голосования по реновации

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Итоги голосования по программе реновации обсудят на встречах глав управ районов, которые пройдут в среду в десяти округах города.

Также среди основных тем – благоустройство и озеленение дворов, а также ремонт подъездов, отметил "ТВ Центр". Поговорят и про то, как в округах организуют летний отдых для детей и подростков, а ещё – какие программы есть в городе по поддержке социально незащищённых граждан. Начало встреч – в семь вечера, а места их проведения можно уточнить на сайтах префектур и Департамента территориальных органов исполнительной власти.