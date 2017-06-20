Мэр Москвы напомнил болельщикам о необходимости получить FАN ID

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Сергей Собянин в преддверии матча Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Португалии напомнил болельщикам о необходимости получить FАN ID. Глава города добавил, что без паспорта болельщика поклонникам команд на стадион не пройти.

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил болельщикам сборных России и Португалии о необходимости получить FАN ID перед предстоящим 21 июня матче между этими командами. Об этом говорится на странице главы города в соцсети "ВКонтакте".

"Завтра в Москве пройдет матч Россия-Португалия. Напоминаю, что зрителям, кроме билета, надо получить паспорт болельщика. Без него на стадион не войти. Кроме того, FAN ID дает право на бесплатный проезд между городами и в городах", - написал Сергей Собянин.

Встреча второго тура Кубка конфедераций-2017 в группе А между сборными России и Португалии состоится в столице на стадионе "Спартак-арена". Начало игры запланировано на 18:00. Перед матчем россияне занимают первое место в квартете с тремя очками. У португальцев в активе один балл.