Десятки родителей накормили своих детей печеньем для собак в Новой Зеландии

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В Новой Зеландии нерадивые родители накормили своих детей печеньем для собак с изображением Скуби-Ду из-за ошибки мерчендайзеров и собственной невнимательности.

В Новой Зеландии несколько десятков родителей накормили своих детей лакомством для собак из-за ошибки мерчендайзеров и собственной невнимательности, сообщает газета New Zealand Herald.

Печенье Scooby Snack с изображением знаменитой собаки из мультфильма Scooby-Doo случайно оказалось не в собачьем отделе, а на полке рядом с чипсами и закусками.

На самом печенье было написано, что продукт предназначен только для животных и не рекомендуется для людей. Но ни родители, ни сотрудники супермаркета не обратили внимание на эту запись. О несъедобности собачьего печенья заявили дети нерадивых родителей.

"Мне было так стыдно, что я дала его моей дочери. Она откусила и сказала, что это гадость", - цитирует издание слова одной из покупательниц.

Супермаркет принес извинения и переместил собачье печенье в отдел для животных.