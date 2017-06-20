Главврач больницы Апатитов уволился после жалобы онкобольной Путину

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Главный врач больницы в Апатитах написал заявление об увольнении после того, как местная жительница Дарья Старикова пожаловалась президенту Владимиру Путину во время "Прямой линии" на халатность врачей. Накануне она была доставлена в Москву на лечение. Ей поздно диагностировали рак и сначала лечили от остеохондроза.

Главный врач Апатитско-кировской центральной больницы уволился после того, как во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным на него пожаловалась онкобольная пациентка Дарья Старикова, передает "МИР24".

Нейрохирург Юрий Ширяев передал заявление министру здравоохранения Мурманской области Валерию Перетрухину 19 июня. Заместитель главврача по медицинской части и еще несколько врачей также решили уволиться.

15 июня Старикова в ходе "Прямой линии" рассказала, что ей поздно был поставлен диагноз рака четвертой стадии, до этого ее долго лечили от остеохондроза.

16 июня она была госпитализирована после обострения и открывшегося кровотечения в реанимацию больницы Кировска Мурманской области.

После этого ее отправили в Мурманскую областную больницу, а оттуда - в Москву. В настоящий момент она находится в реанимационном отделении московского Института онкологии имени Герцена.

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