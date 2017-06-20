Плохая погода лишит россиян скидок на овощи, фрукты и ягоды

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Россияне могут лишиться скидок на овощи, фрукты и ягоды из-за холодного лета. Согласно прогнозу, урожай черешни, яблок и груш в нынешнем сезоне будет ниже предыдущего. Кроме того, сельхозпроизводители недополучат несколько сотен тонн клубники.

Российские граждане могут лишиться сезонных скидок на овощи, фрукты и ягоды из-за холодной и дождливой летней погоды. Об этом сообщает "Русская планета".

Согласно прогнозу, урожай черешни, яблок и груш в нынешнем сезоне будет ниже предыдущего. Кроме того, сельхозпроизводители недополучат несколько сотен тонн клубники.

В Минсельхозе ожидают, что урожай зерновых культур также снизится. По прогнозам, в случае холодной и дождливой погоды аграрии соберут 100-105 миллионов тонн зерна. Если же ближайшие недели будут жаркими и сухими, то можно будет рассчитывать на 115 тонн зерна.