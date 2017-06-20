15:04, 20 июня 2017

На юго-востоке Москвы автомобиль сбил женщину с грудным ребенком

Теги:  ДТП  москва  ребенок

Женщину с грудным ребенком сбили на нерегулируемом переходе на юго-востоке Москвы. Младенец получил травмы, его доставили в больницу вертолетом.

Автомобиль сбил женщину с грудным ребенком на юго-востоке Москвы. ДТП произошло на улице Академика Скрябина. По данным ТАСС, пешеход переходил дорогу на нерегулируемом переходе.

В результате наезда пострадал ребенок. Его вертолетом доставили в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии. На месте работает полиция. Обстоятельства происшествия выясняются.

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