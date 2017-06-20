На юго-востоке Москвы автомобиль сбил женщину с грудным ребенком
Женщину с грудным ребенком сбили на нерегулируемом переходе на юго-востоке Москвы. Младенец получил травмы, его доставили в больницу вертолетом.
Автомобиль сбил женщину с грудным ребенком на юго-востоке Москвы. ДТП произошло на улице Академика Скрябина. По данным ТАСС, пешеход переходил дорогу на нерегулируемом переходе.
В результате наезда пострадал ребенок. Его вертолетом доставили в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии. На месте работает полиция. Обстоятельства происшествия выясняются.