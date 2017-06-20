Власти ЕС изменят дизайн шенгенской визы

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Совет Евросоюза принял постановление о внесении изменений в дизайн шенгенской визы, чтобы усилить ее защиту от подделок. Документ о введении новых правил будет подписан в июле.

Власти Евросоюза приняли постановление о внесении изменений в дизайн шенгенской визы. Это сделано для того, чтобы усилить ее защиту от подделок. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Действующая визовая наклейка, которая находится в обращении в течение 20 лет, оказалась подверженной риску в связи с серьезными инцидентами, связанными с подделками и мошенничеством", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, документ о введении новых правил будет подписан в июле и опубликован в Официальном журнале ЕС.