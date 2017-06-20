Прокуратура Испании заподозрила Жозе Моуринью в неуплате налогов

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Испанская прокуратура заподозрила португальского тренера Жозе Моуринью в неуплате налогов на сумму 3,3 миллиона евро. Прокуроры проверяют финансовую деятельность специалиста в период с 2011 по 2012 годы. Тогда Моуринью являлся главным тренером мадридского "Реала".

Прокуратура Испании заподозрила главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в неуплате налогов. Об этом сообщает The Independent.

Прокуроры проверяют финансовую деятельность португальского специалиста в период с 2011 по 2012 годы. Тогда Моуринью являлся главным тренером мадридского "Реала". По данным прокуратуры, он задолжал 3,3 миллиона евро налогов.

Ранее аналогичные обвинения были предъявлены нападающему "Барселоны" Лионелю Месси и форварду "Реала" Криштиану Роналду. Аргентинца суд уже приговорил к 21 месяцу тюрьмы условно, тогда как португальский футболист должен дать показания по своему делу 31 июля.

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