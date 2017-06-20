"Роскосмос" отсудил у Центра Хруничева 3,2 млрд рублей за аварию "Протона"

Теги: Общество суд роскосмос протон

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Центра имени Хруничева 3,2 миллиарда рублей по иску "Роскосмоса". Суд признал, что причиной аварии стал производственный брак, допущенный производителем.

Центр имени Хруничева, производитель ракет-носителей "Протон-М", заплатит 3,2 миллиарда рублей "Роскосмосу" из-за аварии в 2013 году, передает РИА Новости.

Согласно решению Арбитражного суда Москвы, причиной аварии стал производственной брак. Работники Центра имени Хруничева неправильно установили датчики угловых скоростей по каналу рыскания на второй ступени ракеты-носителя.

Крушение "Протона-М" произошло 2 июля 2013 года. Ракета упала спустя минуту после старта в нескольких километрах от стартового комплекса на Байконуре.

Читайте также:

Грузовой корабль "Прогресс" пристыковался к МКС

Россиянин погиб при пожаре на месте падения частей ракеты "Союз"

"Роскосмос" привлечет военных в отряд космонавтов

Роскосмос и Минобороны будут совместно использовать космодром "Восточный"