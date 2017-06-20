Лавров узнал о плане Тиллерсона по России из СМИ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что узнал о плане госсекретаря США Рекса Тиллерсона по нормализации отношений с Москвой из СМИ. О плане главы американской дипломатии сообщил ранее портал BuzzFeed.

Сергей Лавров узнал о плане Рекса Тиллерсона по России из СМИ. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на российского министра иностранных дел.

"Читал. Вы же пишете, я читаю", - сказал Лавров.

О плане Тиллерсона по нормализации отношений с Россией сообщил американский портал BuzzFeed. Документ состоит из трех пунктов. Первый, в частности, заключается в требовании к Москве не поставлять оружие Талибану (организация запрещена в России – прим. ред.) и не третировать американских дипломатов, работающих в Москве. Вторым условием являются двусторонние переговоры по вопросам, представляющим стратегический интерес для США, таким как Сирия, и КНДР, борьба с запрещенным в России "Исламским государством" и кибербезопасность. Еще один пункт документа гласит о стратегической стабильности в отношениях с Россией для решения долгосрочных мировых проблем. Например, вопрос о ядерном оружии.