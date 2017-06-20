Путин рассказал о безвозмездной помощи экономике Киргизии

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Россия продолжает помогать экономике Киргизии, и делает это преимущественно на безвозмездной основе. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с Алмазбеком Атамбаевым. По словам российского президента, Москва ежегодно предоставляет 30 миллионов долларов на поддержку бюджета Киргизии.

России и Киргизии удалось преодолеть спад во взаимной торговле. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече со своим киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым. По словам российского лидера, товарооборот в первом квартале этого года увеличился на 23%.

На 24%, продолжил Путин, вырос российский экспорт, а импорт из Киргизии — на 15%. Более чем в 2,5 раза увеличились поставки продовольствия и сельхозсырья.

"Россия продолжает помогать экономике Киргизии. Причем наше финансовое содействие оказывается преимущественно на безвозмездной основе", - добавил Путин. Его словам приводит РИА Новости.

Президент отметил успешность работы Российско-Киргизского Фонда развития. В его питал Москва вложила полмиллиарда долларов. Фонд уже профинансировал почти 30 крупных проектов в Киргизии.

Кроме того, Россия ежегодно предоставляет 30 миллионов долларов на поддержку государственного бюджета Киргизии. С 2012 года сумма таких грантов составила 255 миллионов долларов. Еще 200 миллионов долларов было выделено Россией на цели адаптации экономики Киргизии к условиям членства и требованиям ЕврАзЭС.