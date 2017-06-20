Глава МВД взял под свой контроль дело о "пьяном" мальчике

Теги: Уголовное дело колокольцев подмосковье дтп

Глава МВД Владимир Колькольцев взял под свой контроль расследование дела о ДТП в подмосковной Балашихе, где погиб шестилетний мальчик. Областная прокуратура постановила, что нарушений в расследовании не было и дело должно вести МВД.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев держит на личном контроле расследование дела о ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик, передает РИА Новости.

По словам главы ведомства, в областной прокуратуре не нашли нарушений в расследовании и дело должно весить в МВД.

Ранее СКР просил передать в собственное производство уголовного дела о ДТП с целью проверить работу экспертов и в целом расследование этого инцидента.

"Судя по открытой информации, судмедэкспертиза показала, что алкоголь был. Заказана повторная экспертиза, но в любом случае на состав преступления это не влияет - был алкоголь, не было алкоголя - главная задача органов следствия - полностью изучить все данные и в соответствии с действующим законодательством направить дело в суд", - подчеркнул Колокольцев.

ДТП произошло 23 апреля в Балашихе. Местная жительница за рулем иномарки сбила шестилетнего мальчика. Ребенок погиб на месте. По результатам экспертизы было установлено наличие алкоголя в крови мальчика в концентрации, соответствующей сильной степени опьянения.

15 июня было принято решение эксгумировать тело ребенка для перепроверки данных экспертизы. По факту проведения экспертизы, в результате которой в крови ребенка нашли алкоголь, возбуждено уголовное дело о халатности.

Читайте также:

Виновница ДТП с "пьяным мальчиком" готова пройти тест на полиграфе

Судмедэксперт по делу "пьяного" мальчика решил доказать свою правоту

Свидетели резонансного ДТП с ребенком в Балашихе заявили об угрозах

Сбившая мальчика в Балашихе женщина получает угрозы