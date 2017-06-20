Блогерам предложили снять ролики о буднях депутатов
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Видеоблогерам предложили снять ролики о буднях депутатов Государственной Думы. Как отметил председатель экспертного совета по информационному сообществу и СМИ при Молодежном парламенте Илья Зотов, сами парламентарии пока не знают об этой идее.
Российским блогерам предложили снять видеоролики о буднях депутатов Госдумы. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на председателя экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Молодежном парламенте ГД Илью Зотова.
"Мы приглашаем каждого из вас провести день с депутатом Госдумы и снять видеоролик о его работе. Мы будем выступать такой коммуникационной площадкой, которая свяжет вас с конкретным депутатом", - сказал он на первом заседании экспертного совета.
Зотов отметил при этом, что сами депутаты пока об этой идее не знают.
Первое заседание экспертного совета при Молодежном парламенте проходит во вторник в Госдуме. На нем присутствуют, в том числе, пранкеры "Лексус" и "Вован", видеоблогеры и молодые журналисты.
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