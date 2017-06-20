В Берлине суд вынес приговор по делу об изнасиловании "девочки Лизы"

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Суд в Германии приговорил 24-летнего жителя Берлина Исмета С. к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно. Подсудимого признали виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетней "девочкой Лизой". Это не имеет отношения к ее предположительному похищению и изнасилованию мигрантами, подчеркнул представитель суда.

Житель Берлина, 24-летний подсудимый Исмет С., приговорен к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно за сексуальную связь с 13-летней девочкой русского происхождения Лизой. Решение вынес суд берлинского района Тиргартен, передает Deutsche Welle.

Хотя сексуальные действия произошли по обоюдной воле, в тот момент жертва еще не достигла "возраста согласия". Подсудимый также признан виновным в изготовлении порнографии за запись сексуальной сцены на телефон. Суд также назначил Исмету С. штраф в три тысячи евро. Он должен перечислить деньги в фонд помощи жертвам насилия.

Эпизоды, которые легли в основу обвинения, произошли в октябре и ноябре 2015 года. Представитель суда отдельно подчеркнул, что они никак не связаны с историей "исчезновения" девочки.

"Девочка Лиза" - 13-летняя Лиза из семьи русского происхождения - получила известность в начале 2016 года, когда российские СМИ со ссылкой на ее родственников сообщили о похищении ребенка и изнасиловании ее группой мигрантов. В полиции заявили, что никакого похищения не было, девочка сама не хотела возвращаться домой из-за проблем в школе, и все время скрывалась в квартире своего знакомого.

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