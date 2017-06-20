В работе Skype произошел глобальный сбой

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Масштабный сбой произошел в работе сервиса Skype по всему миру. В частности, некоторые пользователи не могут войти в приложение, а также отправлять и получать сообщения. В настоящее время компания работает над устранением всех проблем.

Пользователи Skype столкнулись с проблемами в работе сервиса по всему миру. Об этом сообщается на сайте компании.

"Мы в курсе проблемы, из-за которой пользователи не могут войти в приложение, а также отправлять и получать сообщения", - говорится в сообщении.

У некоторых пользователей также может быть не видна черная полоса, показывающая, что групповой вызов продолжается. Кроме того, наблюдаются задержки при добавлении контактов в список друзей. В настоящее время Skype работает над устранением всех проблем.