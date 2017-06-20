В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в среду

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Гидрометцентр России объявил в среду желтый уровень погодной опасности в столице. По прогнозам синоптиков, 21 июня в столичном регионе ожидаются дождь с грозой и ветер.

Синоптики объявили в среду желтый уровень погодной опасности в столицы из-за дождя, ветра и грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый. Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, 21 июня в столичном регионе ожидаются дождь с грозой и ветер. Температура в Москве ожидается на уровне 18-20 градусов тепла, а по области – от 16 до 21 градуса.