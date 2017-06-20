СМИ сообщили об опасном сближении российского Су-27 с самолетом ВВС США
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Телеканал Fox News сообщил об опасном сближении российского истребителя Су-27 с американским самолетом-разведчиком RC-135. Расстояние между воздушными суднами было всего 1,5 метра. Американская сторона назвала действия нашего самолета провокационными и отметила, что данный инцидент был небезопасным.
Российский истребитель Су-27 пролетел в опасной близости от американского самолета-разведчика над Балтийским морем. Об этом сообщает телеканал Fox News. Расстояние между воздушными суднами было всего 1,5 метра.
Отмечается, что вооруженный ракетами российский истребитель сблизился с самолетом RC-135 ВВС США. В настоящее время неизвестно, насколько близко американский разведчик находился к Калининграду, однако действия нашего Су-27 уже назвали провокационными.
По данным телеканала, с начала лета в районе Балтийского моря было зафиксировано уже более 35 инцидентов между американскими и российскими военными самолетами и кораблями. При этом данный случай является особенно примечательным, потому что военные США считают, что он был небезопасным.