СМИ сообщили об опасном сближении российского Су-27 с самолетом ВВС США

Теги: сша самолет Происшествие россия прибалтика

Телеканал Fox News сообщил об опасном сближении российского истребителя Су-27 с американским самолетом-разведчиком RC-135. Расстояние между воздушными суднами было всего 1,5 метра. Американская сторона назвала действия нашего самолета провокационными и отметила, что данный инцидент был небезопасным.

Российский истребитель Су-27 пролетел в опасной близости от американского самолета-разведчика над Балтийским морем. Об этом сообщает телеканал Fox News. Расстояние между воздушными суднами было всего 1,5 метра.

Отмечается, что вооруженный ракетами российский истребитель сблизился с самолетом RC-135 ВВС США. В настоящее время неизвестно, насколько близко американский разведчик находился к Калининграду, однако действия нашего Су-27 уже назвали провокационными.

По данным телеканала, с начала лета в районе Балтийского моря было зафиксировано уже более 35 инцидентов между американскими и российскими военными самолетами и кораблями. При этом данный случай является особенно примечательным, потому что военные США считают, что он был небезопасным.