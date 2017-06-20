"Роснефть" назвала подлогом документ об отказе от иска к "Системе"

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"Роснефть" сочла подлогом ходатайство об отказе от иска к "Системе". Компания обратилась в правоохранительные органы с целью расследования ситуации. К настоящему моменту информация о фальшивом ходатайстве была удалена з картотеки дел Арбитражного суда Башкирии.

Поданное в Арбитражный суд Башкирии ходатайство об отказе "Роснефти" от иска к АФК "Система" оказалось подделкой. Об этом "Интерфаксу" сообщил пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев.

Представителям "Роснефти "удалось установить, что "в адрес суда был направлен документ из Москвы от имени "Роснефти", в котором говорилось, что в связи с достижением мирового соглашения компания отказывается от всех претензий к АФК "Система".

По данным пресс-службы "Роснефти", эта информация является подлогом. "Документ с явными признаками фальшивки", - заявил Леонтьев. "Роснефть" уже обратилась в правоохранительные органы с целью расследования ситуации.

К настоящему моменту информация о ходатайстве была удалена из картотеки дел Арбитражного суда Башкирии.

"Роснефть" в начале мая подала иск в Арбитражный суд Башкирии с требованием взыскать с АФК "Система" 106,6 миллиардов рублей (затем эта сумма была увеличена до 170,6 миллиардов рублей) в качестве возмещения убытков, понесенных "Башнефтью" из-за ее реорганизации в 2014 году.

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