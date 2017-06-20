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США внесли 19 человек и 19 организаций в список санкций, введенных против России в связи с конфликтом на Украине. Об этом говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте Минфина США. В частности, под запрет попал заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

Власти США обновили санкционный список против России. В документе, размещенном на сайте Минфина США, числятся 19 человек и 19 организаций.

Под санкции, которые были введены из-за конфликта на Украине, в частности, попали заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, а также компании "Вагнер" (по данным сенатора Виктора Озерова, эта частная военная компания не является российской), "Конкорд", ООО "Байк.В.Центр" и "Волк".

Под запретом оказались также Центральный республиканский банк ДНР и "Центр международных расчетов". Кроме того, санкции затронули ряд дочерних компаний "Транснефти".

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