Истребитель ВВС США сбил беспилотник сирийской армии

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Американский истребитель сбил беспилотник, принадлежавший сирийским проправительственным войскам. Источник в минобороны США заявил, что дрон представлял угрозу для сил коалиции, которые проводили наступление 20 июня на юге Сирии.

Американский военный самолет сбил сирийский беспилотник на юге арабской республики. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в министерстве обороны США.

"Американский самолет сбил беспилотник, принадлежавший просирийским силам и несший вооружение. Беспилотник представлял угрозу для сил коалиции, которые проводили наступление 20 июня на юге Сирии", - говорится в сообщении.

По данным американских СМИ, это был дрон иранского производства. Инцидент произошел в районе города Аль-Танф, недалеко от сирийской границы с Ираком и Иорданией.

Ранее международная коалиция во главе с США подтвердила, что американский истребитель F18A сбил ракетой "воздух-воздух" сирийский Су-22 в Ракке после того, как последний якобы сбросил бомбы вблизи позиций SDF.

В Минобороны назвали действия США фактически военной агрессией в отношении Сирии и заявили о прекращении взаимодействия с Пентагоном в рамках двухстороннего меморандума по арабской республике.

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