Росстат сообщил о сокращении реальных доходов населения

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Реальные располагаемые денежные доходы населения, то есть доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, в мае снизились на 0,4% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в мае снизились на 0,4% в годовом выражении, сообщила во вторник Федеральная служба государственной статистики.

В целом за январь-май доходы снизились в реальном выражении на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Ранее Минэкономразвития в своем мониторинге за апрель отмечало, что падение реальных доходов в апреле вызвано особенностью методологии и не связано с динамикой заработных плат.

Средняя заработная плата в мае 2017 года составила 40 тысяч 640 рублей и выросла, согласно оценке Росстата, на 7,9% к маю 2016 года.

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