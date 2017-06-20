Мосгорсуд признал законным решение о лишении прав Багдасарян

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Решение о лишении водительских прав Мары Багдасарян вступило в законную силу. Таким образом, Мосгорсуд отклонил аппеляцию ее адвоката. Ранее сообщалось, что стритрейсерша страдает эпилепсией и не может управлять транспортными средствами.

Мосгорсуд признал законным решение о бессрочном прекращении действия водительских прав стритрейсерши Мары Багдасарян в связи с тем, что она страдает эпилепсией. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Решение суда первой инстанции оставлено без изменений", - отметили в пресс-службе суда. Таким образом, была отклонена аппеляция адвоката Багдасарян, который просил отменить решение о лишении ее прав. В пресс-службе подчеркнули, что теперь стритрейсерша не сможет управлять транспортными средствами по состоянию здоровья.

21 марта Савеловский суд Москвы пожизненно лишил водительских прав Мару Багдасарян. Ранее девушке был поставлен диагноз - эпилепсия. За руль с ним садиться нельзя, так как, приступ может произойти в любую минуту.

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