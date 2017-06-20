Пропавших на Ладоге детей ищут с вертолетов и беспилотников

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Почти 300 человек задействованы в поисково-спасательной операции на Ладожском озере, где накануне вечером перевернулась лодка с подростками. Судьба троих из них до сих пор неизвестна. К этой минуте спасатели обследовали около 50 квадратных километров акватории и суши, в том числе с воздуха. По предварительным данным, моторная лодка могла перевернуться из-за того, что один из подростков не справился с управлением.

Температура воды в Ладожском озере сейчас всего 13 градусов. Человек в такой может находиться не более 2-3 часов. Остается надеяться, что пропавшие подростки все же сумели выбраться на берег. 300 человек обследуют окрестности озера, передает "ТВ Центр". Единственное, что пока удалось обнаружить - моторная лодка. Ее подростки взяли у родственников одного из молодых людей. Спасательных жилетов не было, как не были и элементарных навыков управления плавательным средством. За работой спасателей внимательно следят родители пропавших подростков. На озеро приехали сразу же, как узнали о случившемся.

В небе над Ладогой кружат вертолёты МИ-8. Используют спасатели и квадракоптеры. Поиски идут круглые сутки. В Карелии сейчас белые ночи. Водолазы обследуют каждый сантиметр дна озера.

"Спланирована подача сюда глубоководных аппаратов "Фалькон" для подводного обследования. Глубины здесь достаточно большие - до сорока метров", - говорит начальник главного управления МЧС России по республике Карелия Сергей Шугаев.

Плюс к этому сильное течение и трехметровые волны. По одной из версий, лодку перевернуло из-за ветра. Ближайшая метеостанция зафиксировала сильный порыв в момент трагедии.

Еще одна версия - резкий поворот руля на высокой скорости. В перевернувшейся лодке находились 5 человек в возрасте от 15 до 17 лет. Все они накануне приехали из города Сортавала, в 40 километрах от залива. Родителям сказали, что отправляются в поход. Компания праздновала день рождения 16-летней Николь. После того как лодка перевернулась двоим подросткам удалось выбраться на берег. Судьба троих неизвестна. Те, кто спасся, утверждают, что видели, как Николь утонула. Однако сотрудники МЧС эту информацию не подтверждают.

У подростков лишь легкое переохлаждение. Врачи уверяют, что алкоголя в крови пострадавших не обнаружено. Случившееся временно исполняющий обязанности главы региона Артур Парфе́нчиков назвал стечением обстоятельств. Однако спасшиеся подростки теперь рискуют стать фигурантами уголовного дела.

Дело уже возбудили, пока лишь по факту происшествия. Статья серьезная - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. С подростками сейчас работают психологи. Пострадавшие перенесли тяжелую эмоциональную травму. ЧП на Ладоге произошло ровно год и день спустя после трагедии на Сямозере. 18 июня 2016 года в Карелии из-за шторма во время лодочной прогулки утонули 14 школьников. Что касается инцидента на Ладожском озере, то трое подростков пока числятся пропавшими без вести. Спасатели все еще не теряют надежды найти их живыми.

Матвей Шестаков, Михаил Шекоян, Илья Титов. "ТВ Центр".