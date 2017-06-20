Путин предостерег общественников от работы с западными властями

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Владимир Путин предостерег членов Общественной палаты России от работы с министерствами на Западе. По мнению президента, у них другие задачи в отношении России.

Владимир Путин встретился в Кремле с членами нового созыва Общественной палаты России. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По оценке президента, за 12 лет своего существования, палата заняла в жизни нашего общества важное место. Её члены дают экспертную оценку различным инициативам, осуществляют общественный контроль за работой органов власти, обеспечивают связь между государством и людьми. Всё больше расширяется взаимодействие палаты с зарубежными организациями. Её работа способствует улучшению имиджа России.

При этом Владимир Путин призвал членов палаты - ориентироваться в зарубежной работе не на государственные структуры, а такие же общественные объединения.

"Если вы хотите, чтобы эта работа была эффективной, не работайте напрямую с какими-то официальными структурами за границей. У них другие задачи в отношении России и всего, что связано с Россией. Работайте напрямую с такими же, как вы. А они уже будут влиять должным образом и, надеюсь, позитивно, на развитие самого процесса сотрудничества и тот имидж России о котором Вы сказали, и которым мы тоже, конечно, дорожим. Надо напрямую работать с людьми. Вот это и будет тогда так называемая "народная дипломатия", вот она и будет приносить успех. Собственно говоря, она и нужна людям ради которых вы работаете", - заявил Путин.

