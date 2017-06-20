В Германии насильника "девочки Лизы" приговорили к условному сроку

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Суд Берлина приговорил 24-летнего молодого человека к году и девяти месяцам лишения свободы условно за сексуальные действия в отношении русскоязычной девочки Лизы.

В столице Германии была поставлена точка в резонансном деле об изнасиловании девочки Лизы из семьи русских немцев. Об этом сообщает "ТВ Центр". Судьи приговорили 24-летнего жителя Берлина к условному сроку на год 9 месяцев с четырехлетним испытательным сроком.

Кроме того, он должен выплатить штраф в размере трех тысяч евро. В течение года за преступником будет наблюдать специальный инспектор. Относительная мягкость вердикта связана с тем, что суд принял во внимание чистосердечное признание мужчины и отсутствие у него судимостей.

О его незаконной связи с несовершеннолетней стало известно зимой прошлого года. Лиза пропала по дороге в школу и вернулась только через 30 часов. Дома она заявила, что её похитили и изнасиловали трое мигрантов. Однако позже выяснилось, что ночевала девочка в гостях у друга, с которым за год до этого состояла в интимных отношениях. На тот момент Лизе было всего 12 лет. Мужчине также предъявлено обвинение в изготовлении порнографии, поскольку он снимал всё происходящее на свой мобильный телефон.