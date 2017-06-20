Сечин рассказал Путину о 9 млрд тонн нефти в море Лаптевых

Теги: путин нефть сечин роснефть

Стратегия работы "Роснефти" стала основной темой беседы Владимира Путина с главой компании Игорем Сечиным. Он рассказал президенту, что разведка дна в море Лаптевых показала наличие там запасов в 9 миллиардов тонн нефти.

Планы работы компании "Роснефть" Владимир Путин обсудил с главой корпорации Игорем Сечиным. Об этом сообщает "ТВ Центр". Тот, в частности, доложил об итогах обследования перспективного месторождения на шельфе моря Лаптевых. Пробы грунта, взятые с 2-километровой глубины, были насыщены нефтью, а предварительные расчёты показали, что её запасы на этом участке могут достигать 9 миллиардов тонн. Говоря о планах деятельности "Роснефти", Владимир Путин призвал обратить внимание на вопросы эффективности работы. Как отметил президент, недавняя приватизация пакета акций "Роснефти" открыла перед компанией новые возможности.

"Вы получили стратегических инвесторов, которые взяли на себя определённые обязательства по развитию компании, по организации сбыта нефти, нефтепродуктов. В общем, компания расширяется. Я знаю, что в ближайшие несколько дней должен состояться Совет директоров. Просил бы вас там обсудить ряд вопросов, связанных с высокими технологиями, с цифровыми технологиями, с современными методами добычи. И, что самое главное, с изменением конъюнктуры на мировом рынке", - сказал Путин.