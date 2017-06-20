Посольство России подтвердило гибель россиянки в Черногории

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Посольство России в Черногории подтверждает гибель российской гражданки в городе Будва. Сотрудники консульского отдела находятся в контакте с родственниками умершей. Однако пока посольство не может комментировать детали произошедшего из-за отсутствия официального уведомления от местных властей.

Посольство России в Черногории подтверждает гибель российской гражданки в городе Будва. Об этом сообщила агентству РИА Новости пресс-атташе дипломатического представительства Елизавета Борисова.

"Черногорская сторона нас официально не оповещала о данном случае, но сотрудники консульского отдела находятся в контакте с родственниками умершей", - пояснила она.

Инцидент произошел 10 июня. По информации черногорских СМИ, 68-летней женщине стало плохо в воде, в результате чего она утонула.

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