В Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Петра Порошенко

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Президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Петром Порошенко. Они обсудили тему выполнения минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом заявил сам Порошенко после переговоров.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом была полноценной и детальной, передает "Интерфакс".

"Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку и в отношении суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства", - сказал Порошенко по итогам встречи Трампом в Вашингтоне.

Президент Украины также сообщил, что в ходе встречи с Трампом он обсудил с ним тему выполнения минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.

Как передали корреспонденты пула Белого дома, приветствуя во вторник в Овальном кабинете Порошенко, Трамп заявил, что для него "большая честь" встретиться с украинским лидером. По словам президента США, Украина - "это место, в (дела которого) мы все очень сильно вовлечены".

В понедельник Белый дом сообщил, что Порошенко и вице-президент США Майкл Пенс в первой половине дня во вторник зайдут ненадолго в Овальный кабинет Белого дома к Трампу, который в это время будет проводить рабочую встречу со своим помощником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. Таким образом, полноценных переговоров между Трампом и Порошенко не планировалось.

Ранее в Кремле прокомментировали заявление Порошенко о том, что он проведет встречу с Трампом раньше Владимира Путина. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в данном вопросе гонки устраивать неуместно.

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