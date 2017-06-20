Умер олимпийский чемпион по хоккею Сергей Мыльников

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В возрасте 58 лет скончался бывший хоккейный вратарь Сергей Мыльников. О причинах смерти пока не сообщается. В 1988 году Мыльников стал олимпийским чемпионом в составе хоккейной сборной СССР на играх в Калгари.

Бывший вратарь хоккейной сборной СССР Сергей Мыльников скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел информации хоккейного клуба "Трактор".

"О смерти нам сообщил его сын - Сергей Мыльников-младший. В чем причина смерти, нам неизвестно", - говорится в сообщении.

Мыльников родился в Челябинске и большую часть карьеры провел в местном клубе "Трактор". Он стал первым отечественным вратарем, сыгравшим в Национальной хоккейной лиге. В сезоне 1989/1990 годов Мыльников провел 10 игр в составе клуба "Квебек Нордикс". После окончания карьеры он работал тренером в различных российских и зарубежных командах. В 1988 году Мыльников стал олимпийским чемпионом в составе хоккейной сборной СССР на играх в Калгари.