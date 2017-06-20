Самолет ВВС США выполнил провокационный разворот в сторону Су-27

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В Минобороны рассказали о подробностях сближения российского истребителя Су-27 и американского самолета-разведчика RC-135. По данным ведомства, воздушное судно ВВС США выполнило провокационный разворот в сторону нашего самолета.

В Минобороны России заявили, что российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 над Балтийским морем. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе сопровождения экипаж RC-135 предпринял попытку сближения с российским истребителем, выполнив провокационный разворот в сторону Су-27. Российский пилот отреагировал на маневр RC-135, после чего продолжал сопровождение самолета-разведчика США до изменения им направления полета от границы России", - отметили в Минобороны.

В российском ведомстве подчеркнули, что буквально через 10 минут после инцидента в эту зону вошел еще один RC-135, который также был перехвачен нашим истребителем.

Ранее телеканал Fox News сообщал об опасном сближении российского самолета Су-27 с американским RC-135. Расстояние между воздушными суднами было всего 1,5 метра. Американская сторона назвала действия нашего самолета провокационными и отметила, что данный инцидент был небезопасным.

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