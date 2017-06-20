Коалиция США объявила об уничтожении "верховного муфтия" ИГ

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Коалиция во главе с США объявила об уничтожении "верховного муфтия" ИГ Турки Аль-Бен-али. По данным альянса, его устранили в результате бомбардировки 31 мая в сирийском Маядине.

Международная коалиция во главе с США объявила об уничтожении "верховного муфтия" запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" Турки Аль-Бен-али. Об этом сообщает РИА Новости.

"Силы коалиции уничтожили самопровозглашенного "верховного муфтия" ИГ Турки Аль-Бен-али в результате бомбардировки 31 мая в сирийском Маядине", - говорится в сообщении.

По данным альянса, он играл главную роль в наборе иностранных боевиков и провоцировании терактов по всему миру. Также отмечается, что Аль-Бен-али вел пропаганду совершения убийств, пытался узаконить создание "халифата" и был близким доверенным лицом лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Ранее Минобороны России сообщало о том, что главарь ИГ мог быть уничтожен в результате авиаудара российских ВКС по пригороду Ракки в конце мая. В настоящее время ведомство проверяет данную информацию.

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