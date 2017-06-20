20:20, 20 июня 2017

Путин оценил свободу протеста в России. Видео

Теги:  Политика  путин  протест  россия

Политических акций протеста не нужно опасаться, если они направлены не на саморекламу, а решение конкретных проблем, которых не видно "из кабинетов", заявил Владимир Путин. Президент указал, что система противодействия акциям гражданского протеста на Западе хорошо выстроена, тогда как в России с этим "посвободней и попроще".

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с членами нового созыва Общественной палаты России. В ходе общения с главой государства Владимир Винницкий, представляющий Свердловскую область, затронул тему политических акций протестного характера, передает "Интерфакс".

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По мнению президента, если "политическая активность направлена на реальную попытку улучшить ситуацию, на реальное вскрытие каких-то проблем", то этого "не нужно бояться". "Ведь страна большая. Вот из этих кабинетов там не все же видно, что происходит", - ответил Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что система противодействия акциям гражданского протеста на Западе хорошо выстроена. "Там - нет, там не забалуешь особо. Там бурлит, но только то, что разрешено. Мы этого не замечаем даже. Там выстроена хорошо система, а у нас - нет", - сказал президент. По его словам, в России – "посвободней и попроще".

Ранее Путин неоднократно заявлял, что протестные акции недопустимы как инструменты самораскрутки и решения личных вопросов саморекламы. Президент считает, что любые формы протеста, в том числе и демонстрации, должны оставаться в рамках закона.

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