Путин оценил свободу протеста в России. Видео

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Политических акций протеста не нужно опасаться, если они направлены не на саморекламу, а решение конкретных проблем, которых не видно "из кабинетов", заявил Владимир Путин. Президент указал, что система противодействия акциям гражданского протеста на Западе хорошо выстроена, тогда как в России с этим "посвободней и попроще".

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с членами нового созыва Общественной палаты России. В ходе общения с главой государства Владимир Винницкий, представляющий Свердловскую область, затронул тему политических акций протестного характера, передает "Интерфакс".

По мнению президента, если "политическая активность направлена на реальную попытку улучшить ситуацию, на реальное вскрытие каких-то проблем", то этого "не нужно бояться". "Ведь страна большая. Вот из этих кабинетов там не все же видно, что происходит", - ответил Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что система противодействия акциям гражданского протеста на Западе хорошо выстроена. "Там - нет, там не забалуешь особо. Там бурлит, но только то, что разрешено. Мы этого не замечаем даже. Там выстроена хорошо система, а у нас - нет", - сказал президент. По его словам, в России – "посвободней и попроще".

Ранее Путин неоднократно заявлял, что протестные акции недопустимы как инструменты самораскрутки и решения личных вопросов саморекламы. Президент считает, что любые формы протеста, в том числе и демонстрации, должны оставаться в рамках закона.

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