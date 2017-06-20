МИД: Москва готовит ответные меры на санкции США

Теги: Политика сша мид санкции россия

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва начинает разрабатывать ответные меры на расширение Вашингтоном санкций в отношении России. По его словам, новые антироссийские санкции не скажутся на курсе нашей страны, а также российских гражданах и компаниях.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва начинает разрабатывать ответные меры на очередное расширение Вашингтоном санкционного списка в отношении нашей страны. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы об этом шаге США сожалеем. И именно с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений приступаем к проработке наших ответных мер", - сказал Рябков.

По его словам, очередное расширение санкционных мер в отношении России не скажется на курсе Москвы, а также российских гражданах и компаниях. Рябков отметил, что тем самым Вашингтон "сознательно льет воду на мельницу партии войны в Киеве", то есть тех, кто не хочет урегулирования конфликта в Донбассе и заинтересован в срыве Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что США внесли 19 человек и 19 организаций в список санкций, введенных против России в связи с конфликтом на Украине. В частности, под запрет попал заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

Читайте также:

Власти США обновили санкционный список против России