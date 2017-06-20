МЧС предупреждает москвичей о граде во вторник вечером

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В МЧС предупреждают москвичей о скором ухудшении погоды. В ближайшее время и до утра среды в столице ожидается гроза с дождем, местами град и порывистый ветер до 20 метров в секунду.

Столичный главк МЧС России предупреждает москвичей о скором ухудшении погодных условий. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ближайшие один-два часа с сохранением на утро 21 июня в Москве местами ожидается гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, а также травмирование людей.

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