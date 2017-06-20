В Португалии разбился тушивший лесной пожар самолет

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В Португалии разбился самолет, принимавший участие в тушении лесного пожара. Данных о погибших пока не поступало. На место прибыли машины скорой помощи и вертолет экстренных служб. Поиск упавшего самолета затруднен из-за сильного задымления, вызванного продолжающимися лесными пожарами. Жертвами стихии стали уже более 60 человек.

Cамолет Canadair, занимавшийся тушением пожара в центральной части Португалии, разбился в районе Лорисейра округа Сантарен, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Данных о жертвах крушения пока не поступало. На место прибыли две машины скорой помощи и вертолет экстренных служб.

Государственная принадлежность машины пока не установлена. Поиск упавшего самолета затруднен из-за сильного задымления, вызванного продолжающимися лесными пожарами.

Лесной пожар начался днем в субботу в центральной части Португалии в округе Лейрия. Больше всего стихия затронула населенный пункт Педроган-Гранди в 200 километрах от Лиссабона. Огонь не могут потушить уже несколько дней. Жертвами стихии стали более 60 человек.

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