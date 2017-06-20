WADA частично приостановило работу антидопинговой лаборатории в США

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Всемирное антидопинговое агентство частично приостановило аккредитацию олимпийской аналитической лаборатории в Лос-Анджелесе. Организации запрещено проводить анализ некоторых запрещенных веществ. Решение приняли по итогам процедуры оценки качества, которая выявила недостатки в работе лаборатории.

Всемирное антидопинговое агентство частично приостановило аккредитацию олимпийской аналитической лаборатории в Лос-Анджелесе. Процедура оценки качества выявила недостатки в работе лаборатории.

Как передает "Р-Спорт", организации UCLA запретили проводить анализ некоторых запрещенных веществ, в том числе на глюкокортикоды преднизолон, преднизон, а также на анаболический стероид болденон, с 14 июня сроком на три месяца.

В случае, если в допинг-пробах будут обнаружены эти вещества, UCLA следует обратиться за вторым мнением в другую лабораторию, аккредитованную WADA. При этом UCLA может проверять пробы на все остальные вещества.

UCLA может обжаловать решение WADA в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента получения уведомления. В случае отсутствия претензий UCLA сможет вернуться к полноценной работе 17 сентября 2017 года.

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