Менеджер "Аэрофлота" задержан в офисе компании в Москве

Теги: аэрофлот задержание Происшествие москва

В офисе "Аэрофлота" в центре столицы задержан начальник отдела чартерных и блочных перевозок компании Дмитрий Купко. По информации источника, он фигурирует в трех уголовных делах. При этом задержание менеджера "Аэрофлота" не связано с деятельностью компании.

Начальник отдела чартерных и блочных перевозок "Аэрофлота" Дмитрий Купко задержан в офисе компании на Новом Арбате в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Задержание не связано с деятельностью "Аэрофлота". Но в случае, если обвинения подтвердятся, данный сотрудник будет незамедлительно уволен из компании", - говорится в сообщении.

Ранее по месту работы Купко уже проходили следственные действия. По информации источника, менеджер "Аэрофлота" фигурирует в трех уголовных делах. В пресс-службе авиакомпании пока не прокомментировали задержание Купко.