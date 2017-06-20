Менеджер "Аэрофлота" задержан в офисе компании в Москве
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В офисе "Аэрофлота" в центре столицы задержан начальник отдела чартерных и блочных перевозок компании Дмитрий Купко. По информации источника, он фигурирует в трех уголовных делах. При этом задержание менеджера "Аэрофлота" не связано с деятельностью компании.
Начальник отдела чартерных и блочных перевозок "Аэрофлота" Дмитрий Купко задержан в офисе компании на Новом Арбате в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Задержание не связано с деятельностью "Аэрофлота". Но в случае, если обвинения подтвердятся, данный сотрудник будет незамедлительно уволен из компании", - говорится в сообщении.
Ранее по месту работы Купко уже проходили следственные действия. По информации источника, менеджер "Аэрофлота" фигурирует в трех уголовных делах. В пресс-службе авиакомпании пока не прокомментировали задержание Купко.