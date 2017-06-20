Порошенко назвал "детальной" шестиминутную встречу с Трампом

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Давление на Россию и законопроект о реинтеграции Донбасса, по информации Киева, стали главными темами переговоров украинского президента Петра Порошенко с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом. На встречу с Порошенко в графике главы Белого Дома отвели буквально несколько минут. Однако такой формат беседы не помешал украинскому лидеру заявить, что это событие - свидетельство "фантастической" поддержки Украины со стороны американских друзей.

Свой визит в США Петр Порошенко начал с возложения цветов к мемориалу жертв голодомора на Украине, передает "ТВ Центр". Памятник появился на Капитолийском холме недалеко от американского Конгресса полтора года назад. В официальном названии монумента, помимо слова "голодомор", присутствует и "геноцид". Россия неоднократно напоминала международному сообществу, что во время массового голода 30-х годов прошлого века страдала не только Украина. Жертвами тех событий стали миллионы граждан бывшего СССР разных национальностей. Но украинская Рада официально признала трагедию преступлением советских властей исключительно против украинцев. Вашингтон согласился. С момента открытия мемориала каждая церемония почитания памяти жертв голодомора, в которой принимают участие первые лица украинского государства, превращается в политическое шоу. Петр Порошенко не стал изменять традиции и на этот раз.

"Посмотрите, какую мощную поддержку мы сейчас имеем в Соединенных Штатах Америки. Я прибыл с первым визитом после президентских выборов и у нас фантастическая программа. Очень важно, что встреча моя, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина. Чтобы все были вооружены информацией", - радостно заявил Порошенко.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в Гамбурге, где 7-8 июля пройдет саммит "Большой двадцатки", но точная дата еще не согласована. В Кремле прокомментировали радость украинского президента от того, что хоть где-то он первый.

"Мы не считаем, что здесь уместно устраивать какие-то гонки. Информация о реальном положении дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна, и при желании в Вашингтоне с легкостью могут ознакомиться со всеми нюансами, со всеми обязательствами, которые лежат на Киеве в соответствии с подписанными в Минске договоренностями", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле выразили надежду на то, что встреча с Трампом даст Порошенко необходимый толчок для выполнения Минских соглашений.

Впрочем, встреча — это очень громко сказано. В Вашингтон украинский президент прибыл не с государственным и даже не с официальным, а с рабочим визитом, который не предполагает особых церемоний и почестей. Широко разрекламированная самим Порошенко встреча — это так называемый формат "drop in" . То есть, глава украинского государства буквально заглянул в Овальный кабинет. И то в сопровождении вице-президента Майкла Пенса и ровно в тот момент, когда у Трампа было совещание с советником по нацбезопасности. На дружеское общение это совсем не похоже. Разговора с глазу на глаз тоже не получилось. Просто обмен формальностями под вспышки фото и телекамер.

"У нас состоялся отличный разговор, мы его ещё собираемся продолжить. Но уже достигли определённого прогресса. Большая честь принимать вас, мистер президент", - сказал Трамп.

"Это большая честь и большое удовольствие. Я хочу поблагодарить вас за поддержку и партнёрство. Мы боремся за свободу и демократию. И я хочу передать вам спасибо от моего 45-милионного народа, от страны, которая является самой большой на Европейском континенте. И я абсолютно уверен, что Украина - это история успеха. И горжусь тем, что вы, мистер президент, и США в целом, помогаете нам в этой истории успеха", - заявил Порошенко.

Влиятельное издание The Guardian утверждает: даже когда Порошенко уже вылетел в Вашингтон, до конца еще не было известно, удастся ли ему хоть одним глазком взглянуть на нового хозяина Белого дома. Даже вице-президент Пенс накануне визита не подтверждал своей встречи с украинским президентом. Но тот все равно сел в самолет.

"Прием, оказанный Порошенко на Украине, в большей части Европы и многими в Вашингтоне, скорее всего, будет расценен как слегка пренебрежительный. В сравнении с приемами, оказанными большинству иностранных лидеров, этот явно проигрывает. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и посол Москвы в Вашингтоне Сергей Кисляк удостаивались гораздо более теплой встречи с Трампом", - пишет издание.

Все общение Трампа с Порошенко продлилось минут шесть, из которых еще нужно вычесть время на фотосессию. Ради этого президент страны с населением в 40 миллионов человек как минимум 8 часов летел через океан.

Совсем по-другому накануне американский лидер принимал своего панамского коллегу Хуана Карлоса Варелу с супругой. Население Панамы не превышает четырех миллионов человек. Дональд и Меланья встретили их на пороге Белого Дома. Трамп приобнимает гостя, доверительно наклоняется к нему во время беседы, рукопожатие - крепкое и долгое. Встреча проходит в присутствии жен двух президентов.

На двухминутный брифинг по итогам общения с Трампом Порошенко вышел один, хотя обычно подобные встречи сопровождаются совместным заявлением. Для общения с журналистами президенту, как он выразился, самой большой страны Европы, предоставили скромный деревянный столик за оградой Белого Дома.

"Я вижу позицию США как нашего стратегического партнера. Соединенные Штаты Америки остаются верны концепции урегулирования конфликта на Донбассе путем имплементации Минских договоренностей. Отдельно было отмечено наше сотрудничество в военно-техническом направлении, мы более подробно будем это сейчас обсуждать с министром обороны США Мэттисом, но президент дал четкие поручения для того, чтобы мы расширили наше сотрудничество", - заявил Порошенко.

Известный любитель социальных сетей Дональд Трамп почти сразу после общения с Петром Порошенко разместил в интернете очередной пост. Нет, не о своем впечатлении об украинском президенте, а о жестокости северокорейского режима и американском студенте, скончавшемся после возвращения из КНДР. Петр Порошенко в Twitter разразился целой серией сообщений о своем колоссальном удовлетворении от поездки в Вашингтон и встрече с американским лидером.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".