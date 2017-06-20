Путин и президент Бразилии посетили концерт артистов балета в Большом театре

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Владимир Путин вместе с президентом Бразилии Мишелом Темером посетили Большой театр. Там лидеры двух стран посмотрели гала-концерт лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов.

Владимир Путин посетил Большой театр. Вместе с ним место в ложе занял президент Бразилии Мишел Темер, передает "ТВ Центр". Он впервые прибыл в Москву в ранге главы государства. Президенты посмотрели гала-концерт участников 13-го Международного конкурса артистов балета. Переговоры Владимира Путина и Мишела Темера пройдут в среду, на них будет обсуждаться весь комплекс вопросов двусторонних отношений.