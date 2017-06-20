ОБСЕ обвинила ДНР в нападении на сотрудников миссии в Донбассе
Вооруженные члены ополчения ДНР совершили "жестокое нападение" на невооруженных гражданских наблюдателей СММ ОБСЕ. Об этом заявили представители организации, они пообещали сообщить все детали в оперативном отчете. В свою очередь, в Минобороны ДНР заявили, что проводят проверку.
Представителей ополчения ДНР обвинили в том, что они напали на сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщается в Twitter СММ.
Минобороны ДНР уже начало разбирательство. "Министерство обороны ДНР проводит разбирательство по факту подлинности информации о нападении вооруженных людей на представителей миссии ОБСЕ",- заявил "Интерфаксу" представитель ДНР.
Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца уже назвала нападение на наблюдателей в Донбассе нарушением минских соглашений.
23 апреля автомобиль с наблюдателями ОБСЕ подорвался на фугасе в районе села Пришиб в Славяносербском районе под Луганском. В результате погиб один сотрудник организации, еще трое получили ранения.
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