Лавров: русофобская одержимость США переходит все грани

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Комментируя расширение Вашингтоном антироссийских санкций Сергей Лавров отметил, что русофобская одержимость США "переходит все грани". Глава МИД России также заявил, что ссылка американцев на ситуацию на Украине при принятии решений об ограничительных мерах "вызывает улыбку".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал расширение Вашингтоном санкционного списка в отношении нашей страны. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Не могу выразить ничего, кроме сожаления и по поводу русофобской одержимости наших американских коллег. Она переходит все грани", - сказал он на пресс-конференции с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

По словам Лаврова, новый виток антироссийских санкций не улучшает атмосферу перед возможным саммитом Россия - США в скором будущем. Глава МИД также отметил, что ссылка американцев на ситуацию на Украине при принятии решений об ограничительных мерах "вызывает улыбку".

Ранее сообщалось, что США внесли 19 человек и 19 организаций в список санкций, введенных против России в связи с конфликтом на Украине. В частности, под запрет попал заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

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