Тиллерсон встретился в Вашингтоне с президентом Украины

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Украинский лидер находится в США с рабочим визитом. Ранее он говорил с президентом Дональдом Трампом, вице-президентом и главой Пентагона.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился с президентом Украины Петром Порошенко, передает агентство РИА Новости.

Перед началом встречи Тиллерсон и Порошенко вышли к журналистам, но не стали делать заявлений.

Украинский лидер находится в США с рабочим визитом. Ранее он встретился с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом, а также с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

"Действие санкций Соединенных Штатов Америки против России будет продолжаться. Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом получил четкое подтверждение, что санкции с России не будут сниматься до тех пор, пока не будет возвращен Крым и не прекратится российская агрессия против Украины", - написал Порошенко в Facebook по итогам встречи с Трампом.

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