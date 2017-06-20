Движение транспорта в Москве ограничат на время выпускных вечеров

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Движение транспорта временно ограничат на нескольких улицах Москвы в связи с подготовкой и проведением выпускных вечеров 21-24 июня.

Движение транспорта временно ограничат на нескольких улицах Москвы в связи с подготовкой и проведением выпускных вечеров, передает ТАСС.

21 июня с 15:00 до 18:00 т 22 июня с 09:30 до 12:30 движение ограничат по проезду Девичьего Поля на участке от Плющихи до Новоконюшенного переулка в связи с подготовкой к выпускному в Общевойсковой академии Вооруженных сил России.

С 15:00 23 июня до 07:00 24 июня ограничат движение по Рыбному переулку, с 20:00 до 23:59 - по улице Ильинке на участке от Биржевой площади до Красной площади.

В субботу ограничения введут на участке от Биржевой площади до Старой площади на улице Ильинке.

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