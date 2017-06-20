В Брюсселе нейтрализовали мужчину в "поясе смертника"

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В столице Бельгии стражи порядка нейтрализовали мужчину, который, по предварительным данным, был в "поясе смертника". По информации местных СМИ, возле касс центрального вокзала произошел взрыв, а затем неизвестный начал стрелять в военных, патрулирующих здание.

В Брюсселе военнослужащий нейтрализовал мужчину, который, по предварительным данным, был в "поясе смертника". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. По данным прокуратуры страны, возможный террорист застрелен, по другим — тяжело ранен.

Отмечается, что возле касс центрального вокзала произошел взрыв. По некоторой информации, неизвестный мужчина также стрелял в военных, патрулирующих здание.

Как сообщает ТАСС, полиция эвакуировала центр города, площадь Гран-пляс, несколько близлежащих улиц и Центральный вокзал из-за террористической угрозы. В настоящее время правоохранительные органы заявили, что ситуация находится под контролем.

Прокуратура Бельгии пока не квалифицирует случившееся как теракт.